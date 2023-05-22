شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز النقاد للأفلام العربية من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2022، وشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 193 ناقداً من 72 دولة.

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم جنائن معلقة لأحمد ياسين الدراجي (العراق)

أفضل ممثل آدم بسة عن فيلم حرقة (تونس)

أفضل ممثلة لبنى أزابال عن فيلم القفطان الأزرق (المغرب)

أفضل مخرج يوسف الشابي عن فيلم أشكال (تونس)

أفضل سيناريو مريم توزاني ونبيل عيوش عن فيلم القفطان الأزرق (المغرب)

أفضل تصوير سينمائي فيرجيني سورج Virginie Surdej عن فيلم القفطان الأزرق (بولندا)

أفضل مونتاج فالنتين فيرون Valentin Féron عن فيلم أشكال

أفضل فيلم وثائقي اليد الخضراء لجومانة مناع (فلسطين)

أفضل موسيقى تصويرية أمين بوحافة عن فيلم تحت الشجرة (تونس)

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 193 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 72 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.