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القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم تامر حسني، حفل زفاف ولي عهد الأردن، وذلك وسط فنانين مصريين وأردنيين وعرب خلال الحفل الغنائي المرتقب بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف يوم الإثنين المقبل، وأكدت وسائل إعلام أردنية أن الحفل الغنائي سيقام في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة.

الحفل سيشهد مفاجآت من تامر حسنى من خلال أغانيه المميزة، حيث يبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو المقبل، على أن تغلق الأبواب مع بدء الحفلة، والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.



تامر حسني يفتتح حفل زفاف ولى عهد الأردن

كما يشهد الحفل أيضاً غناء أحمد سعد خلال حفل الزفاف المنتظر، وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.

من هي رجوة آل سيف؟

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني على "تويتر" في 17 أغسطس الماضى خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.

وُلدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا، وتلقت دراستها الثانوية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعد الزواج ستحصل الأميرة رجوة على لقب زوجة ولي العهد الأردني على غرار الأمير الحسين عبد الله الثاني، وبمجرد زواجها رسميًا من ولي العهد، ستحضر رجوة آل سيف كل أنشطة البيت الملكي، كما فعلت حماتها المستقبلية، الملكة رانيا ملكة الأردن، كولي العهد، وستكون رجوة قادرة على تمثيل ولي العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، مثل حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية، كما فعلت الملكة الحالية أيضًا ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية.