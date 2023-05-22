شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"؟.. المخرج محمد سامى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الخليج 365 بالمخرج محمد سامي وذلك بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، حيث منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 المخرج محمد سامي درع تكريم الخليج 365.

وخلال الندوة الفنية، رد المخرج محمد سامى على سؤال بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة، هل من الممكن أن يكون في جزء ثانى للمسلسل.

وقال محمد سامى: "قرار جعفر العمدة الجزء الثانى غير سهل وصعب وأنا ليس من مدرسة محبي الجزء الثانى، ولم يتخذ القرار حتى الآن، وبحضر دلوقتى مسلسل الأفوكاتو نعمة بطول مى عمر وشغال فيه ومهتم به وسوف يعرض في رمضان".

وتابع في حديثه: "في مسلسل جعفر العمدة كانت حابب أن الكل يتفاعل مع المسلسل من الحفيد للجد ودائمًا بقدم جرعة ضحك لكن في جعفر كانت بزيادة وأحلى ضحك يجى في وقت الجد، وأنا عارف بتوفيق الله بعمل إيه وكنت بلعب مع الجمهور في جعفر العمدة بشتغل عشانهم ودول اللى نجحونى وبشتغل أنى أسعدهم".

وشهدت ندوة التكريم حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرف على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وعماد صفوت وسارة صلاح وزكي مكاوي ومصطفي القصبي ولميس محمد وأخرين.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.