نٌسخة من أنجلينا جولي.. حلا شيحة بلوك مختلف تمامًا.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 مايو 2023 11:51 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

ظهرت “حلا” بمكياج هادىء اعدته لنفسها، واكدت أن تطبيق المكياج بطريقة ناعمة مع اضاءه قوية أفضل من استخدام الفلتر.

أحدث ظهور لـ حلا شيحة

وتفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وطالبها بالعودة للحياة الفنية، وكانت أبرز التعليقات إحدى المتابعات التي شبهت الفنانة المصرية بـ “أنجلينا جولي“.

حلا شيحة تظهر بدون حجاب

وصدمت الفنانة حلا شيحة جمهورها مؤخرًا، بعد انتشار أبناء انفصالها عن زوجها معز مسعود بسبب الغيرة، ومسحها للصور التي تجمعهما من على موقع السوشيال ميديا إنستجرام، بظهورها مرة أخرى في صور بدون حجاب.

“هو ليه الحجاب مرتبط عندك بالرجال؟”.. حلا شيحة ترد

وبعد أن عادت مجددًا إلى الظهور الإعلامي بدون حجاب، واصل متابعو الفنانة حلا شيحة توجيه أسئلة محرجة حول حجابها وحياتها الخاصة، من خلال تعليقاتهم وآخرها على منشورها الأخير في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

فقد وجهت إحدى متابعات النجمة المثيرة للجدل حلا شيحة سؤالا لها، حول علاقة الحجاب بالرجال في حياتها.

وقالت المتابعة في سؤالها لحلا شيحة التي ظهرت في الصور دون حجاب: “هو ليه الحجاب عندك أو الطرحة مرتبط بأشخاص؟” في إشارة إلى أزواجها السابقين.

بدورها، ردت حلا شيحة نافية هذا الاتهام، موضحة أنه رأي خاطئ وقالت: “لا مش صحيح” دون الخوض في تفاصيل أخرى.

“مش بثبت شيء”

كما ردت على متابعة أخرى كتبت لها “ياريت تركزي في مستقبلك وتركزي في شغلك، وتسيبك شوية من السوشيال ميديا ومحاولة إثبات أنك سعيدة..”.

لتعلق الفنانة قائلة “أنا مش بثبت شيء.. أنا بحب جمهوري وبحب أشارك بعض من لحظاتي حياتي معه”.

هل تعود حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى؟

ومن الأمور التي أثارت الجدل لدى جمهور الفنانة حلا شيحة، تمهيدها للرجوع للتمثيل مرة أخرى، فأخذوا يتسائلون إذا كانت تفكر ف العودة بعد اعتزالها.

وقدمت حلا شيحة مؤخرًا التهنئة للفنان أشرف زكي، الذي فاز بمنصب نقيب المهن التمثيلية بعد الانتخابات التي جرت مؤخرًا، ونشرت صورة له عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بالتوفيق دايما”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لعودتها للتمثيل وتصفية الأجواء.

آخر أعمال حلا شيحة

يُذكر أن حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب ثم عادت للفن بعد ١٣ عام من الاعتزال.

قدمت بعض الأعمال الفنية وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” ثم اعتزالت الفن مره أخرى وبالرغم من انتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها وخلعها للحجاب مرة أخرى إلا أنها لم تعلن عودتها للفن.

فيلم “مش أنا” من بطولة تامر حسني ، حلا شيحة ، ماجد الكدواني ، إياد نصار ، سوسن بدر وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبًا عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالى الأحداث.

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