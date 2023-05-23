شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يعلق على أزمته مع فتاة تدعى زواجها منه: ماتجوزتهاش ومش هسيب حقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب سعد الصغير، على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا، بعد تحرير فتاة تُدعى رانيا صالح محضرًا في قسم الهرم، تتهمه وزوجته برلنتي عامر بالتعدى عليها في منزلها، وأنها طليقته، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لا أتجوزتها ولا طليقتي، وهي مجرد فتاة تعمل في ملهي ليلي، وقامت بعمل محضر تتهمني فيه بالكذب، ومش هسيب حقي، وأنا ولا تعديت عليها ولا عملت أي حاجة ضدها".

يذكر أن سيدة تدعى رانيا صالح، حررت محضرًا بقسم شرطة الهرم تتهمه وزوجته، بالتعدى عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وتتهمه بالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، مشيرة في المحضر إلى أنها طليقته.

وطلبت رانيا صالح أخذ تعهد على الفنان سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.