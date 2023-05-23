شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يشارك فى فيلمين بموسم عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان محمد أنور، حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك فى فيلمين المقرر طرحهما في موسم عيد الأضحى المقبل أولهم فيلم "البعبع" حيث حجز مكانه فى منافسات موسم العيد، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.





ويشارك الفنان محمد أنور أيضًا في فيلم "مستر إكس" للفنان أحمد فهمى المقرر طرحه في دور العرض خلال منافسات موسم عيد الأضحى المقبل 2023، وتضم قائمة ضيوف الشرف كلاً من أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد أنور، أوس أوس، بيومى فؤاد،، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.