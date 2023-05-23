شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار عن مشاركتها بـ3 أعمال فى رمضان: الموضوع كان مرهق ولن أكرره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مها نصار خلال تصريحاتها لبرنامج مساء DMC الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري أن تجربة التمثيل بثلاثة أعمال مختلفة هم تحت الوصاية وضرب نار وسوق الكانتو كانت صعبة ومرهقه للغاية، قائلة : "كنت باجى من دمياط اعمل مشهد في المدينة بمسلسل سوق الكانتو، بعدها أروح شبرا اصور في ضرب نار والموضوع ده مرهق للغاية".

وأضافت أنها لن تقدم على هذا الأمر فيما بعد قائلة : "فكرة إنى أشارك بالكم ده بعد كده مش ها يحصل تانى، لأن الموضوع كان صعب للغاية وسببلى ضغوط كبيرة، وخلانى مضغوطة جداً، وعصبية أحياناً".