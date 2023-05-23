شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار عن مشاركتها بـ3 أعمال فى رمضان: الموضوع كان مرهق ولن أكرره والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت أنها لن تقدم على هذا الأمر فيما بعد قائلة : "فكرة إنى أشارك بالكم ده بعد كده مش ها يحصل تانى، لأن الموضوع كان صعب للغاية وسببلى ضغوط كبيرة، وخلانى مضغوطة جداً، وعصبية أحياناً".
عمل تلو الآخر تثبت الفنانة مها نصار ما تحمله من موهبة تجعلها قادرة على لعب كافة الألوان الدرامية بسلاسة وسهولة، فمن دور شقيقة ياسر جلال في مسلسل الفتوة الذى عرض عام 2020، وخطفت به الأنظار بقوة لموهبتها خاصة مع ما حملته الشخصية لتركيبة خاصة ومواقف عديدة تمر بها، وهو نفس العام التي لعبت فيه شخصية شقيقة أحمد العوضى "هشام عشماوى" في أول أجزاء مسلسل الاختيار، ليتنبأ لها الجميع بأنها قادمة وبقوة وقادرة على لعب أصعب الأدوار.
حتى أتى العام الحالي 2023 حافلاً بالنسبة لها بعدما وصفها الكثيرون بأنها فرس الرهان في دراما رمضان، مع ثلاثة أعمال دفعة واحدة، كل منها تقدم فيها دورا تعزف فيها بموهبتها وبصورة منفردة خلال خط درامى مميز ومختلف عن الآخر للغاية.
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