شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة تأجيل انطلاق مهرجان كان السينمائى من 1939 لـ 1946 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام حاليًا الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي بـ فرنسا، يعد المهرجان أحد المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، المعروفة باسم "الثلاثة الكبرى"، وهم مهرجان فينيسيا السينمائي في إيطاليا، ومهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا.

بالإضافة إلى كون مهرجان كان السينمائي أحد المهرجانات السينمائية الدولية الخمسة الكبرى، المعروفين بـ"الخمسة الكبرى"، والتي تتكون من المهرجانات الثلاث، بالإضافة إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا، ومهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة.



مهرجان كان السينمائي

بدأت الدورة الأولى من مهرجان كان السينمائي في مدينة كان الفرنسية في 1 سبتمبر من عام 1939، ألا أنه بعد 3 أيام من بداية المهرجان وأندلعت حرب بين فرنسا وبريطانيا من جهة وبين ألمانيا من جهة أخرى، ما أدى إلى تأجيل باقى فعاليات المهرجان إلى أجل غير مسمى.

ومن ثم تطورت المناوشات الحربية بين فرنسا وألمانيا إلى احتلال ألماني لجزء من الأراضي الفرنسية، مما أدى إلى القضاء على الأمال التي تعلقت بـ استكمال باقى فعاليات الدورة من المهرجان، ومن بعدها تطورت الحرب واستمرت لـ تعرف فيما بعد بالحرب العالمية الثانية التي انتهت مع نهاية عام 1945



مهرجان كان السينمائي

ومن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن من المنطقى طرح فكرة استكمال الدورة الأولى من مهرجان كان السينمائي، لذا تعد الدورة التي انطلقت في عام 1946 هي البداية الحقيقة للمهرجان.

واستمرت فعاليات مهرجان كان السينمائي لـ دورتين متتاليتين، ألا أنه توقف من جديد في عامي 1948، و 1950، بسبب ظروف مادية، ومن ثم توقفت دورة عام 1968، ألا أنه من حينها لم تتوقف فعاليات المهرجان حتى خلال فترات فيروس كورونا، كانت تتم الفعاليات الخاصة بالمهرجان "أونلاين".