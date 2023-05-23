شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي ونسربن أمين وثراء جبيل يحتفلون بعرض فيلم "رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" بطولة أحمد الفيشاوي بطرحه في دور عرض السينمات، بإقامة عرض خاص داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور معظم أبطاله.

وحضر للعرض الخاص كل من، احمد الفيشاوي، ونسرين امين، ثراء جبيل، الفنان السعودي محمد القس، الفنان الشاب احمد رمزي، مدحت تيخا، حسني شتا، مصطفي ابو سريع، حازم ايهاب.

وتدور أحداث فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" حول سيد رهبة الذي يعيش في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرا فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.