شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد القطار.. مها نصار تكشف عن أكثر مشاهدها المحببة لها في "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة مها نصار كواليس مشاهدها في تحت الوصاية مع منى زكى قائلة: "انبهرت بالسيناريو حينما قرأته، وما كنتش اعرف حاجة عن موضوع القضية اللى بيناقشها المسلسل، وسألت أختى محامية عن الموضوع ده علشان أفهم أكتر، ومنى زكى إنسانة جميلة جداً، وفى الكواليس أكثر جمالاً".

وأضافت مها نصار أن العمل مع محمد شاكر خضير ممتع، وأمتع مشهد بالنسبة لها كان في القطار قائلة : " المشهد اللى استخبيت فيه من دياب، وانا في القطر فرحت جداً أثناء تمثيله، لأنى كنت مستنيه المشهد ده خاصة إنى وأنا بمثله كان في ذهنى فيلم لـ فاتن حمامة وهى في القطر، وقت ما كان عمر الشريف بيشوفها بفيلم نهر الحب، كمان فيلم الهروب لـ أحمد زكى كان مميز جداً لقطة القطار، فبالتالى فرحت جداً إنى ها أصور في قطر، وبالتالي كنت بحب المشهد ده ومستنياه جداً قبل تصويره".

هذا وعمل تلو الآخر تثبت الفنانة مها نصار ما تحمله من موهبة تجعلها قادرة على لعب كافة الألوان الدرامية بسلاسة وسهولة، فمن دور شقيقة ياسر جلال في مسلسل الفتوة الذى عرض عام 2020، وخطفت به الأنظار بقوة لموهبتها خاصة مع ما حملته الشخصية لتركيبة خاصة ومواقف عديدة تمر بها، وهو نفس العام التي لعبت فيه شخصية شقيقة أحمد العوضى "هشام عشماوى" في أول أجزاء مسلسل الاختيار، ليتنبأ لها الجميع بأنها قادمة وبقوة وقادرة على لعب أصعب الأدوار.

حتى أتى العام الحالي 2023 حافلاً بالنسبة لها بعدما وصفها الكثيرون بأنها فرس الرهان في دراما رمضان، مع ثلاثة أعمال دفعة واحدة، كل منها تقدم فيها دورا تعزف فيها بموهبتها وبصورة منفردة خلال خط درامى مميز ومختلف عن الآخر للغاية.