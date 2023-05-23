شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار تسترجع ذكريات مشاركتها بمسلسل واحة الغروب: شكراً كاملة أبو ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة مها نصار كواليس بدايتها الفنية.. وقالت،"بمثل من 10 سنين، بداية من مسلسل سرايا ثم واحة الغروب، الذى كان بمثابة بدايتى الفنية مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وبعدها بدأ المخرجين والمنتجين يلاحظونى أكثر، ولا أنسى لها إصرارها على إختيارى في المسلسل رغم أنها كانت محتاجة شخصية لون بشرتها أسود للغاية".

وأضافت، "وكان موجود أثناء عمل اختبارات التمثيل بنات جميلات للغاية باللون الأسمر، إلا أنها بمجرد رؤيتى طالبتنى بعمل ميكب أكثر، واختارتنى لتمثيل الدور، وعملتنى جداً خلال تلك التجربة".

واستكملت مها نصار، أن العمل مع محمد شاكر خضير ممتع، وأمتع مشهد بالنسبة لها كان في القطار قائلة : " المشهد اللى استخبيت فيه من دياب، وانا في القطر فرحت جداً أثناء تمثيله، لأنى كنت مستنيه المشهد ده خاصة إنى وأنا بمثله كان في ذهنى فيلم لـ فاتن حمامة وهى في القطر، وقت ما كان عمر الشريف بيشوفها بفيلم نهر الحب، كمان فيلم الهروب لـ أحمد زكى كان مميز جداً لقطة القطار، فبالتالى فرحت جداً إنى ها أصور في قطر، وبالتالي كنت بحب المشهد ده ومستنياه جداً قبل تصويره".

هذا وعمل تلو الآخر تثبت الفنانة مها نصار ما تحمله من موهبة تجعلها قادرة على لعب كافة الألوان الدرامية بسلاسة وسهولة، فمن دور شقيقة ياسر جلال في مسلسل الفتوة الذى عرض عام 2020، وخطفت به الأنظار بقوة لموهبتها خاصة مع ما حملته الشخصية لتركيبة خاصة ومواقف عديدة تمر بها، وهو نفس العام التي لعبت فيه شخصية شقيقة أحمد العوضى "هشام عشماوى" في أول أجزاء مسلسل الاختيار، ليتنبأ لها الجميع بأنها قادمة وبقوة وقادرة على لعب أصعب الأدوار.

حتى أتى العام الحالي 2023 حافلاً بالنسبة لها بعدما وصفها الكثيرون بأنها فرس الرهان في دراما رمضان، مع ثلاثة أعمال دفعة واحدة، كل منها تقدم فيها دورا تعزف فيها بموهبتها وبصورة منفردة خلال خط درامى مميز ومختلف عن الآخر للغاية.