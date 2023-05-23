شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار عن مشاركتها فى عمل من إخراج زوجها: التعامل فى اللوكيشن مختلف تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة مها نصار لتجربتها مع زوجها المخرج حسين المنباوى خلال مسلسل "سوق الكانتو" قائلة : "المعاملة في اللوكيشن بكل تأكيد بتكون مختلفة تماماً، فبطبيعة الحال مش بقوله غير يا أستاذ حسين في اللوكيشن وفكرة بيعاملني ازاى ممكن يتسأل فيها زمايلى لأنه مش هيختارنى في الدور إلا لو كان شايفنى الأنسب لأدائه".

كما تطرقت الفنانة مها نصار إلى هوايتها قائلة : "بحب ركوب الخيل جداً، وعلى عكس زوجى مش بحب الجيم والتمرينات خالص".

أيضاً أكدت الفنانة مها نصار على أنها كان حلمها أن تصبح ممثلة منذ أن كانت طفلة، قائلة أثناء استضافتها من الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء dmc : " منذ أن كان عندى 5 أو 6 سنين بقولهم في البيت ها اشتغل ممثلة، لكن علشان أنا في اسكندرية مثلت وانا اكبر شوية، وما كنتش شايفة أي حاجة تانية غير التمثيل.

وكانت استرجعت الفنانة مها نصار كواليس بدايتها الفنية قائلة : "بمثل من 10 سنين، بداية من مسلسل سرايا ثم واحة الغروب، الذى كان بمثابة بدايتى الفنية مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وبعدها بدأ المخرجين والمنتجين يلاحظونى أكثر، ولا أنسى لها إصرارها على إختيارى في المسلسل رغم أنها كانت محتاجة شخصية لون بشرتها أسود للغاية".

وأضافت : "وكان موجود أثناء عمل اختبارات التمثيل بنات جميلات للغاية باللون الأسمر، إلا أنها بمجرد رؤيتى طالبتنى بعمل ميكب أكثر، واختارتنى لتمثيل الدور، وعملتنى جداً خلال تلك التجربة."