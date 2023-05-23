شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "بيبى" ديو يجمع عمر كمال وسارة الزكريا صاحبة أغنية "تيجى نتجوز فى السر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب عمر كمال خلال الأيام المقبلة ديو جديدًا بعنوان "بيبى" مع المطربة سارة الزكريا التي اشتهرت بأغنيتها "تيجى نتجوز في السر" حظيت بانتشار كبير على السوشيال ميديا، والأغنية من توزيع إسلام شيبسى، وصور كمال وسارة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى منطقة شبرامنت ومقرر طرحها مطلع الأسبوع المقبل على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.

وانتهى عمر كمال أيضًا من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط ، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج.

وأضاف المطرب عمر كمال، خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة،: رأيت أن المهرجانات سوقها سيوصلنى أسرع للجمهور فدخلت هذا المجال ودرسته، متابعًا: أنا من السويس وحصلت على دبلوم صناعة، وحاولت الالتحاق بمعهد.

وتابع المطرب عمر كمال: اشتغلت كل حاجة واشتغلت في مطعم وكنت أحصل على 300 جنيه وأذهب المعهد ثم أعود وأعمل في المطعم.

وقال المطرب عمر كمال: لم يقل لى أحد أن صوتى حلو بل كانوا يقولون إنى لن أنفع لا شكل ولا صوت ولكن سعيت لتحقيق النجاح، وأنفقت كل أموالى في عمل ألبوم وتداينت أموال ولم يكن لدى أموال كى أحضر فرقة معى.







