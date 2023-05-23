بحب الشورتات والمايوهات.. بعد تصريحها الأخير رانيا يوسف بـ إطلالة صيفية ساخنة مع الراقصة جوهرة! – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:50 صباحاً - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف الترند علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها مع الراقصة جوهرة.

فنشرت جوهرة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو يجمعها مع رانيا يوسف معلقة وحشتيني يا عسلية.

ظهرت رانيا يوسف باطلالة صيفية جريئة فارتدت فستان ملون مكشوف من الصدر واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج جرئ.

بينما ظهرت جوهره بفستان صيفي من اللون الأخضر في أبيض واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا بشكل بسيط وناعم.

أجرأ تصريحات لرانيا يوسف في The Blind Date Show

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج The Blind Date Show الكثير عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها ووالدتها. وحدثت رانيا يوسف عن أزواجها الثلاثة وسبب الطلاق منهم وعيب كل واحد فيهم وأكدت رانيا يوسف أنها مستعدة للزواج للمرة الرابعة.

وأعلنت رانيا يوسف مده زواجها الأخير قائلة جوازتي الأخيرة قعدت ٦ سنين؛ وتابعت جوزي الأخير كان برج العقرب وكان ابن حلال علاقتي بيه جيدة ومازلنا أصحاب.

بيشجعوني ألبس قصير.. رانيا يوسف تكشف علاقتها ببناتها

أعلنت رانيا يوسف أن بناتها السبب في ذهاب ل date قائلة قولت لبناتي اني رايحه Date وشجعوني أجرب وعن بناتها قالت بناتى منفتحين على الحياة وبيحبو اللبس القصير أوضحت رانيا يوسف أنها تفضل فصل الصيف قائلة: “بحب الشورتات والمايوهات جدًا وبحب الصيف”

كشفت رانيا يوسف عن سبب عدم ارتباطها حتي الان قائلة مش حابة أدخل علاقة جديدة فى وجود بناتي إلا لما أكون متأكدة منها 100٪.

أوضحت رانيا يوسف سبب طلاقها الأول قائلة: “التكيف سبب طلاقي فى جوازتي الاولانية”، أما عن علاقتها به فقالت “علاقتي بأبو بناتي مش لطيفة خالص”.

يُذكر ان The Blind Date Show هو برنامج ترفيهي قائم على لقاء بين ولد وبنت ليس بينهم معرفة مسبقة، وتم وضع حاجز بينهما، حيث يعتمد على 3 جولات بغرض التعرف على بعضهما، وفى نهاية البرنامج يقرر الطرفان إذا ما كان سوف يستمران بعد ذلك خارج البرنامج أم لا ؟.

آخر أعمال رانيا يوسف

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل عالم تاني. وشارك البطولة مع رانيا يوسف عدد كبير من النجوم ومنهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد

فيلم ورد ريحان

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تصور حاليًا مشاهدها في “فيلم ورد ريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

حيث جرى الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الخارجية في أبو ظبي، فيما يتبقى يومان تصوير فقط بالقاهرة، لينتهي تصوير الفيلم بالكامل.

فيلم “ورد وريحان” من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.

فيلم التاروت

كما يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تعاونت مع الفنانة سمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان «التاروت»، بعد آخر تعاون بينهما منذ 21 عاما في مسلسل «عائلة الحاج متولي» .

«فيلم التاروت» تأليف معتز المفتى، وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في العمل الذي يسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 عاما من عرض مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع النجم نور الشريف، حيث ساهم العمل في شهرتهما معا.

وكانت من آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية مسلسل «الآنسة فرح»، والذي شاركت فيه خلال هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كلًا من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، مريم الخشت، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، وتأليف محمود عزت، وإخراج بسنت الشافعي.

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