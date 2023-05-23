شاهد – جوله داخل منزل كريم عبدالعزيز غاية فى الفخامة والجمال؛ لن تصدّق من هى زوجته الأولى؟!.. وكيف أصبح شكل أولاده الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 02:43 صباحاً - استعرضت منصة «اقرأ» الرقمية في لقاء سابق منزل النجم المصري كريم عبد العزيز عندما تحدث إليها عن تفاصيل فيلمه الأشهر «كيرة والجن» والذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد عز.

منزل خاص

انتقل كريم عبد العزيز إلى منزل جديد في أحد المنتجعات الحديثة بحثاً عن الخصوصية ليجتمع في نفس المكان مع الممثل السوري جمال سليمان وصديقه محمد سعد، وبلغت تكلفة منزله الجديد ما يتجاوز الـ25 مليون جنيه، وهي تُعدّ من أغلى المدن السكنية خلال الفترة الحالية.

وعرضت منصة «اقرأ» الرقمية منزل كريم عبد العزيز في مقاطع فيديو مختلفة أثناء حوارها معه، وتميز المنزل بالرقي والجمال والبساطة.

أولاد كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز لايحب كثيرًا نشر صورًا عائلية لأسرته، سواء زوجته السيدة هايدي سرور أو ابنيه (ملك وعلي)، ولكن فاجئ جمهوره ومتابعيه مؤخرًا بنشر مقطع فيديو من نفس اللقاء مع المنصة الإلكترونية الشهيرة برفقة نجليه بعد أن كبرا.

ونصح كريم عبد العزيز ابنه “علي” في فيديو على «إنستجرام» إنه إذا أراد دخول عالم التمثيل والوقوف أمام الكاميرا، يجب عليه عدم الخجل والتعامل مع الموضوع وكأنه يتحدث معه.

ليجيب عنه ابنه قائلًا: “ماشي”، لكن لم يتوقف كريم عبد العزيز عن مداعبته، فقام بتقليده وهو يقول كلمة “ماشي”.

كريم عبدالعريز ونجله “علي”

وقد تداول محبوه من روّاد السوشيال ميديا لقطات من هذا المقطع عبر صفحات مواقع التواصل، ونالت تلك اللقطات إعجاب متابعيه الذين أثنوا على جمال نجليه (ملك وعلي)، وخصوصًا أن الأخير بدا شبيهة جدًا بأبيه النجم الوسيم.

كريم عبد العزيز ونجلته “ملك”

زيجات كريم عبد العزيز

تزوّج كريم عبد العزيز من الصحفية «سماح غنيم» في عام 2002، لكن زواجهما لم يستمر وانفصلا في العام التالي.

في 2006 تزوج للمرة الثانية من «هايدي سرور» ورُزقا بابنتهما «ملك» في أغسطس 2007، ورُزقا بابنهما «علي» مع نهايات 2010.

فيلم «بيت الروبي»

ومن ناحية أخرى، نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز أول بروموهات فيلم “بيت الروبي“، الذى يشارك بطولته بجانب الفنان كريم عبدالعزيز ونور اللبنانية ومن إخراج بيتر ميمى، والذى من المقرر طرحه بدور العرض في موسم صيف 2023، وعلق: “هنفضل فريق واحد، بيت الروبي”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين وهو انفلونسر مشهور، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل “الاختيار” الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل “الحشاشين” في رمضان، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

يُذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم “كيرة والجن”، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

مسلسل «الحشاشين»

وكان من المقرر أن يشارك النجم كريم عبدالعزيز في الموسم الرمضاني المنقضي 2023 بمسلسل “الحشاشين“، لكن تم تأجيله لرمضان 2024، نظراً لأنه يحتاج فترة طويلة من التحضيرات، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، شريف سلامة، فتحي عبدالوهاب، محمد علاء، ميمي جمال، إسلام جمال، نور محمود، أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، نور إيهاب، نور إيهاب، سارة الشامي، وآخرين.

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل “الاختيار” الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سويًا في مسلسل “الحشاشين” في رمضان 2023 المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024.

ويعد مسلسل “الحشاشين” التعاون الأول لكريم عبدالعزيز مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ويجسد فيه الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين المتطرفة، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات خلال العمل، كما سيحكم عليه بالإعدام، ولكنه سوف يهرب بمساعدة السجان بعد أن يحكي له قصة مؤثرة، وذلك في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

الحشاشين ليست طائفه من مدخني أو متعاطي كما يعتقد البعض، و أن كلمة الحشاشين في اللغات الأوربية بأكثر من معني و هو القتل أو الغدر او بمعني أخر القاتل المحترف الماجور، إذ اشتهرت “فرقة الحشاشيبن” من العصر الفاطمي بالقيام بأغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين و المسيحين على السوء و الرعب و الفزع.

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