نجل ماجد الكدواني الممثل الصاعد يحتفل بزفافه على أنغام “إيه اليوم الحلو ده ؟” – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 02:43 صباحاً - احتفل الفنان الصاعد يوسف ماجد الكدواني، ابن النجم ماجد الكدواني، بليلة حنته في أجواء عائلية، أمس، وحضور عدد من الأصدقاء، بحسب ما نشرته «الدي جي» الشهيرة داليا حسن .

وظهر يوسف ماجد الكدواني في الصور وهو يرقص برفقة كارلا منصور في حفل عائلي وسط حضور عدد من الأصدقاء.

يوسف ماجد الكدواني يحتفل بليلة حنته

وحتى الآن لم ينشر يوسف ماجد الكدواني على حسابته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي صور من ليلة حنته، الأمر الذي أثار التساؤلات حول حقيقية تلك الصور المنتشرة.

ليلة حنة يوسف ماجد الكدواني

بينما نشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني، فيديو للعروسين وهم يرقصان على اغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “ اية اليوم الحلو ده ” .

ليلة حنة يوسف ماجد الكدواني

ليلة حنة يوسف ماجد الكدواني

من هو يوسف الكدواني؟

يوسف الكدواني هو نجل الفنان المصري ماجد الكدواني، ظهر مؤخرًا في عدة أعمال فنية أشهرها مسلسل الاختيار الجزء الثاني مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في موسم رمضان 2021.

يوسف ماجد الكدواني

وشارك يوسف ماجد الكدواني كأحد العناصر الإرهابية في مسلسل الاختيار 2، لكن الدور الأكبر له كان في مسلسل ولاد ناس، بطولة النجوم إيهاب فهمي وبيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي، وغيرهم ومن إخراج هاني كمال.

قال ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، إن ابنه يوسف درس صناعة السينما والتمثيل في أمريكا، وتعلم كل التفاصيل التي تساعده ليكون فنانا شاملًا. وأوضح ماجد الكدواني أن نصيحته الدائمة لابنه هي أن يقدم ما يحبه وما يميل له قلبه ويصدقه، والاهتمام بالتفاصيل حتى يستطيع تحقيق النجاح.

وتحدث ماجد الكدواني عن موهبة ابنه يوسف الفنية قائلا:”هو متأسس مش جاي من ع القهوة ولا فجأة”، واستطرد:” كان بيسمع كلامي من صغره ولما كبر بقينا بنتكلم أكثر تخصصية ولما بدء الدراسة والشغل بقينا نتكلم ونتناقش كتير ازاي يبقى عندنا مصداقية ونراعي التفاصيل والرسالة اللي هقدمها فين”.

يوسف الكدواني: درست التمثيل في أمريكا 5 سنوات

وقال يوسف الكدواني في تصريح صحفي: سعيد بردود الأفعال الكبيرة التي تلقيتها حول مشاركتي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وكذلك لمشاركتي في عمل مع نجوم كبار بحجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، رغم أن مشاركتي جاءت كضيف شرف بعدد قليل من المشاهد.

وتابع الكدواني: والدي لم يتدخل لمشاركتي في المسلسل ولم يكن له دور حتى في ترشيحي له، لأنني درست التمثيل في أمريكا لمدة 5 سنوات، وكانت لي عدة تجارب سابقة، ولكن لأن هذا العمل يحظى بمتابعة عالية من قبل عدد كبير من المشاهدين اعتقد البعض أنه الظهور الأول لي.

واستكمل: خضعت لـ test كاميرا قبل بدء تصوير العمل، ثم وقع اختيار بيتر ميمي عليّ في نهاية الأمر، وأود قول أني تعلمت الكثير منه خلال هذه التجربة.

آخر أعمال يوسف الكدواني

وشارك يوسف ماجد الكدوانى فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار إجتماعى لايت.

وكان أخر اعمال والده الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “ موضوع عائلي 2” وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

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