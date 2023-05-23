شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم تبدأ تصوير دورها فى فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة علا غانم، لـ"الخليج 365" أنها تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر غدًا الأربعاء، الذى تعتبره عودة قوية لها وتراهن عليه ليكون عودة قوية بالنسبة لها بعد فترة من الغياب.

وأضافت علا أنها رغم الأزمات التى مرت بها مؤخرًا إلا أنها قوة وليست ضعيفة قائلة: "الحمد لله ربنا يمدنى بقوة كبيرة، وإيمانى به لا يمكن يخذلنى فى أى شىء أقوم به خصوصًا بعد الأزمات التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة".





ووقع اختيار صناع فيلم أولاد حريم كريم للنجم مصطفى قمر على عدد من الفنانين لتقديم شخصيات جديدة على أحداث الفيلم الذى تم عرض الجزء الأول منه منذ 18 عاماً، حيث تم التعاقد مع كلاً من بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر وذلك بعدما تم إضافة خطوط عريضة جديدة خلال أحداث العمل . فيلم أولاد حريم كريم من تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس يشارك فى بطولته من أبطال الجزء الأول كلاً من مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن. يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2005 ويحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس. ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.



