شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 26 مايو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقي شروق، من حبي فيك يا جاري، عندك بحرية، طاير يا هوا، يمكن علي باله حبيبي، سهر الليالي، فاتت جنبنا، داري العيون، كنت فين وأنا فين، الطير المسافر، وحياتك يا حبيبي، موعود.. أداء ياسمين إبراهيم، أحمد رجب، ندي غالب، ياسر سعيد، مصطفي سعد، هبة إسماعيل، محمد متولي، محمد الخولي.

يذكر أن الفرقة تاسست عام 2004 حتى وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة .

وفى سياق أخر تستعد دار الأوبرا لاحياء ذكرى رحيل وردة الجزائرية فى حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الخميس 25 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من أجفان، رحاب مطاوع، نهاد فتحى، سمية وجدى، صابرين النجيلى وفرح الموجى.