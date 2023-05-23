شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان: Oppenheimer أطول أفلامى..وشائعات حول وصوله لـ 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد فيلم Interstellar أطول فيلم للمخرج العالمى كريستوفر نولان، وفقًا للمخرج نفسه، في خلال مقابلة جديدة مع موقع Total Film، كشف نولان عن أن فيلمه الجديد Oppenheimer، سيكون أطول فيلم له حتى الآن، ولم يكشف نولان عن مدة الفيلم المحددة.

ولكن كانت قد تناقلت الشائعات عن وصول مدة فيلم Oppenheimer، إلى أكثر من ثلاث ساعات، ومقارنة بـ Interstellar الذى وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة، صرح نولان قائلاً: "Oppenheimer أطول قليلاً من Interstellar بقليل".



Oppenheimer

الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أوالروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم