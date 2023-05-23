شكرا لقرائتكم خبر عن شاندو: ماليش مهنة غير الفن والمزيكا وانتهيت من 4 أغانٍ جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المطرب شاندو، التمرد على الحالة السلبية التى كان يعيش فيها خلال السنوات الماضية، والعودة بقوة إلى عالم الموسيقى والأغاني، حيث قال لـ"الخليج 365": "ماليش مهنة غير الفن والموسيقى ومعرفش أعمل أى حاجة تانية في حياتى إلا الغناء وفترة الغياب كانت بسبب غياب وهروب المنتجين من الساحة في ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد، ثم كورونا".

وأكمل شاندو: "انتهى عصر الركود والكسل وانتهيت من تسجيل ما يقرب من 4 أغانى وديو مع الفنان عصام كاريكا وبإذن الله راجع وربنا يكتب لى النجاح"، أما عن ترشيحه لانتخابات نقابة الموسيقين قال شاندو، "أنا تنقصنى بعض شروط الترشح ولكنى اثق في النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل الذى أضاف العديد من الإنجازات خلال تولية المهمة وجميعا ندعمه ونسانده".

وكان قال الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، تعليقا على ما اشيع حول ترشح المطرب شاندو لمقعد نقيب الموسيقيين، إنه لا يحق له الترشح لانتخابات النقابة سواء مجلس النقابة أو النقيب، لأنه يحمل تصريح سنوي رقم 2445، وسدد منذ يومين رسوم التجديد لست سنوات، حيث لم يكن سددها منذ عام 2017.

وأضاف محمد عبد الله، أن حاملي التصاريح السنوية لا يحق لهم الترشح في الانتخابات لأنه لابد أن يكون يحمل عضوية عاملة وهذه العضوية لها شروط منها أن تكون مرت علي عضويته 10 سنوات وأن يكون يعمل في المجال الفني لسنوات بدون انقطاع وغيرها من الشروط.