شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى والدة تيام مصطفى قمر فى فيلم "أولاد حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة داليا البحيرى تصوير مشاهدها في فيلم أولاد حريم كريم الذى يعد الجزء الثانى من فيلم حريم كريم الذى عرض عام 2005، حيث تستكمل داليا شخصية مها شكرى التي جسدتها في الجزء الأول والمتزوجة من حسين (خالد سرحان) ولديهما ابن كريم الذى كان طفلاً وأصبح شابًا ويجسد دوره تيام مصطفى قمر.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

وأكدت المؤلفة زينب عزيز أن أحداث فيلم أولاد حريم كريم سيتم تقديمها في حدوتة جديدة تمامًا عن الجزء الأول، مضيفة لـ"الخليج 365" أن الجزء الثانى لن يكون مرتبط ارتباطًا تامًا بالجزء الأول لاسيما وأنه تم إضافة العديد من الشخصيات والخطوط الدرامية وسيكون للفنانين الشباب دور كبير في أحداث الفيلم.