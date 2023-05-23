شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء وطبيعة شخصيات فيلم شوجر دادى قبل طرحه فى السينمات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم شوجر دادى في دور العرض المصرية غدًا الأربعاء 24 مايو، ويطرح فى اليوم التالى الخميس 25 مايو في دور العرض الخليجية، حيث تواصل الشركات المنتجة للفيلم العمليات الدعائية سواء بطرح البوسترات الدعائية أو البرومو أو الصور التشويقية على السوشيال ميديا.

وكشفت عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم عن أسماء وطبيعة الشخصيات التي تدور حولها الأحداث، حيث تظهر ليلى علوى بشخصية أميمية "الشوجر الأساسي"، وبيومى فؤاد بدور شوقى "الشوجر دادى"، وحمدى الميرغنى بدور محيى "مخترع العيلة"، ومى الغيطى بشخصية توتي "توتي، توتي وبس"، مصطفى غريب بدور حسام "وسيم العيلة"، فرح الزاهد بشخصية نرمين "مجنونة بحسام"، جوهرة بدور كاتي "رقصها شرقي وتفكيرها غربي"، وتامر هجرس بشخصية زياد "التان دادى".

كما كشف البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضاً خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

View this post on Instagram A post shared by Magic Beans Productions (@magicbeansproductions)

View this post on Instagram A post shared by Magic Beans Productions (@magicbeansproductions)