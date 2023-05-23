شكرا لقرائتكم خبر عن التفاف الجمهور حول محمد رمضان أثناء تصوير فيلم "ع الزيرو" فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فى الفيديو التفاف الجمهور حوله لمشاهدته أثناء التصوير.

وكتب رمضان، على الفيديو قائلا: "من تصوير فيلم ع الزيرو فى مدينة المنصورة الحبيبة ربنا يديم الحب إن شاء الله ميعادنا عيد الأضحى ومكاننا السينما ثقة فى الله اكتساح".

وانتهى النجم محمد رمضان من تصوير أغلب مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" وتشارك في بطولة الفيلم لنجمة نيللى كريم، من إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى، ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لمحمد رمضان حاليًا فى السينمات فيلم "هارلى" ويشارك فى بطولته مى عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.