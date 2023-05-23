شكرا لقرائتكم خبر عن 46 عاما على عرض "طائر الليل الحزين".. قدمه الزعيم ومحمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الثلاثاء، 46 عاما على عرض فيلم "طائر الليل الحزين"، حيث عرض يوم 23 مايو 1977، والفيلم من بطولة محمود مرسى ومحمود عبد العزيز ونيللى وشويكار وعادل أدهم ومريم فخر الدين وتأليف وحيد حامد وإخراج يحيى العلمى.

و"طائر الليل الحزين" كان مسلسلا إذاعيا جسد فيه الزعيم عادل إمام دور عادل عزام ومن تأليف وحيد حامد، وطالب المخرج يحيى العلمى وحيد حامد بتحويله لعمل سينمائى من بطولة محمود عبد العزيز ويقوم بالدور الذى قدمه الزعيم فى الإذاعة.

وتدور أحداث الفيلم عن عادل عزام وهروبه من السجن وهو المحكوم عليه بالإعدام، من أجل إثبات براءته، يلجأ إلى منزل رئيس المباحث حازم وابنته إيمان، وأمام حازم رئيس المباحث يعترف عادل بأنه برىء، وأن الليلة التى أدين فيها كان يقضيها مع امرأة لا يعرفها، ولا يعرف عنها شيئا.

يطلب من حازم أن يصطحبه للبحث عن منزلها، وعندما يصلان إلى المنزل تفاجأ درية بهما، يحدثها حازم حول ظروف عادل، تعترف أمام حازم بأنها المرأة التى قضى معها عادل تلك الليلة، لكنها تعود بسرعة إلى تهديدهما بأن زوجها هو طلعت مرجان أحد رجال مراكز القوى، ويقعان فى مطب إلا وهو كيف الحصول على اعتراف درية، يقوم حازم بإخفاء عادل فى منزله.