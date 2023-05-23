شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل يستقبل العزاء فى حماته اليوم بمسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الفنان هشام إسماعيل العزاء فى حماته اليوم الساعة 6 مساء بمسجد آل رشدان فى مدينة نصر.

وكتب الفنان هشام إسماعيل، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية السيدة عائشة السعيد، والدة زوجتى شيماء عبد القادر، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى سمنود المحلة".

وشارك الفنان هشام إسماعيل، فى دراما رمضان المنقضى فى مسلسل الكبير أوى 7 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.