شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "البريمو" يسجل التعاون الثالث بين محمد هنيدى وغادة عادل بعد 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان محمد هنيدى مع الفنانة غادة عادل فى فيلمه الجديد "البريمو"، الذى يستعد لبدء تصويره الفترة المقبلة، بعد مرور 22 عاما على آخر تعاون بينهما، كما يشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.



محمد هنيدي وغادة عادل

وروج هنيدى للحفل من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم تجمعه بغادة، معلقا عليها: "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في كوكب إمبابة اللى بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا".



فيلم "البريمو"

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

يذكر أن محمد هنيدي يعمل خلال الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد "الجواهرجي"، الذي يشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.