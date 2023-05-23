شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم آل شلبى تحتفل بعيد ميلاد أسماء جلال فى لوكيشن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أسرة آل شلبى بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال الذى تزامن مع أمس الاثنين 22 مايو، وذلك فى لوكيشن تصوير الفيلم، حيث تواجد فى التصوير والاحتفال بعيد ميلاد أسماء النجمتان ليلى علوى ولبلبة إضافة إلى الفنان خالد سرحان، وتم إحضار التورتة وإضفاء الشمع.

وانطلق تصوير فيلم "أل شلبى" الأسبوع قبل الماضى وهو بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة معينة وحدث العديد من المفارقات.

وفى سياق آخر انتهت أسماء جلال من تصوير مشاهدها في فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.



اسرة فيلم ال شلبى تحتفل بعيد ميلاد اسماء جلال



اسماء جلال مع ليلى علوى ولبلبة



اسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها فى لوكيشن فيلم ال شلبى