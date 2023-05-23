شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائياً فى لبنان 3 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إيهاب توفيق حفلاً غنائياً فى لبنان يوم 3 يونيو، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية، ويقدم إيهاب باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى "باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.