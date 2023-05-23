شكرا لقرائتكم خبر عن "نعمة الأفوكاتو".. مى عمر "محامية" فى مسلسلها الجديد من 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حالياً جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.



مى عمر

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

يشار إلى أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.



مى عمر

وتنتظر مى عمر عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، ومن المقرر تحديد موعد عرضه قريبًا، وتعيش مي خلاله قصة حب مع أحمد السعدنى.