شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يشارك فى ندوة "بديع ودرويش بين المسرح والموسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد عادل والدكتور عمرو دوارة فى ندوة بعنوان "بديع خيرى وسيد درويش بين المسرح والموسيقى"، يوم الخميس 1 يونيو الساعة السابعة على مسرح النقابة العامة لاتحاد الكتاب بالزمالك.

الندوة تنظمها لجنة التذوق الأدبى والفنى فى اتحاد كتاب مصر برعاية الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة وأمين عام الاتحاد والدعوة عامة لكل الجمهور، ويشارك فى الندوة الدكتور عمرو دوارة والمخرجة عطية خيرى والدكتور محمد شبانة، والكتاب غادة صلاح الدين واشرف البنا وأحمد الجناينى وهشام الدشتاوى.

شكّل بديع خيرى وسيد درويش ثنائيًا فنيًا فى بدايات القرن الماضى، الذى أسفر عن عدد من الأغنيات التى مازالت عالقة فى الأذهان، منها "يا بلح زغلول، دنجى دنجى، أهو ده اللي صار، البحر بيضحك ليه، خفيف الروح بيتعاجب، طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة"، ويتغنى بها مختلف الأجيال.

"قوم يا مصري، مصر دايمًا بتناديك.. خد بنصري، نصري دين واجب عليك"، قدمها الثنائي بديع خيري، وسيد درويش، إبان ثورة 1919، "شوفت أي بلاد يا مصري في الجمال.. تيجي زي بلادك اللي ترابها مال.. نيلها جي السعد منه حلال بلال.. كل حي يفوز برزقه عيشته عال".

"مخسوبكو إنداس.. صبخ مختاس.. مسختوا بابوتسي ياناس.. مفيس فلوس.. بقيتو منخوس.. فلستو خلاص.. نستغلوا فى إيه يا أفندي يابيه مادام البخت موريه"، غناها سيد درويش، وأعاد حفيده الفنان إيمان البحر درويش تقديمها من خلال فيلم تزوير في أوراق رسمية، بطولة محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، هشام سليم، "سوخنا نروح لمين دوخنا يامسلمين.. نسكي لمين ولمين آه.. حانتيس مانتيس يابو الريس إن ساء الله تعيس".