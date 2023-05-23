شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم الاكثر نشاطاً بعد دراما رمضان 2023.. تنتظر 5 أعمال جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة نيللى كريم حالة كبيرة من النشاط الفنى خلال الأشهر الماضية، وتحديداً منذ انطلاق عام 2023، إذ عرض لها فى شهر رمضان الماضى مسلسل عملة نادرة الذى قدمت فيه الدراما الصعيدية للمرة الأولى فى مشوارها الفنى، وبعد انتهاء رمضان تستكمل نيللى تواجدها المكثف على الساحة الفنية، حيث تنظر 5 أعمال فنية دفعة واحدة معظهما تم الانتهاء من تصويرها ومقرر عرضها قريباً.

البداية بفيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" الذى انتهت نيللى من تصويره العام الماضى وتقرر طرحه في دور العرض يوم 6 يونيو المقبل، والعمل بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

وفى نفس السياق استكملت نيللى كريم تصوير دورها في فيلم "ع الزيرو" الذى يجمعها بالنجم محمد رمضان والمرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

وتستمر نيللى في تواجدها المكثف سينمائياً حيث تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "برشامة" تأليف شيرين وخالد دياب ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقى، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم أزمة الغش في الامتحانات وفي حياتنا أيضًا بشكل عام وتأثيره علينا وذلك في إطار كوميدي.

وفى الدراما تنتظر نيللى عرض مسلسل مسلسل "ليه لأ" الموسم الثالث الذى تقوم ببطولته، والمكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، عايدة رياض، معتز هشام، أحمد طارق، آلاس سنان وإخراج نادين خان، تأليف سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، فكرة سارة الطوبجي، سيناريو وحوار سارة الطوبجي، سلمى عبدالوهاب، بولا ثابت، إيمان صالح والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

نيللى كريم تنتظر أيضاً عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره العام الماضى ومقرر عرضه قريباً.