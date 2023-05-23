شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يخفى ملامحه بالكامل بعد عرض فيلمه فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز الممثل ليوناردو دى كابريو مؤخراً خلال فعاليات مهرجان كان عبر ارتدائه سترة سوداء بالكامل، مع قبعة بيسبول أثناء مغادرته لفندق مارتينيز فى فرنسا، وذلك بعد عرض فيلم Killers of the Flower Moon.

وكان شهد مهرجان كان السينمائى حضور المخرج مارتن سكورسيزى لعرض فيلمه دراما الجريمة Killers of the Flower Moon، وذلك بصحبة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو.



دى كابريو

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

ونجح الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج والمؤلف محمد كردفاني، في جذب أنظار جمهور السينما المتواجد الآن في فرنسا لمشاهدة أفلام الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يحصل فيه الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مسابقة نظرة ما.