شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف لليوم السابع حقيقة القبض عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب سعد الصغير في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لم يتم القبض عليه وزوجته برلنتي عامر بعد ما أشيع حول تحرير محضر ضده من فتاة تدعي رانيا صالح تعمل في ملهى ليلي، مشيرا إلى أنه يتواجد في منزله، وقام بتحرير محضر رقم 12416 ضد رانيا التي اتهمته بالتعدى عليها والسب والقذف بسبب خلافات بينهما، وهذا لم يحدث.

وعلق مؤخرا المطرب سعد الصغير على الأخبار التي تداولت، بعد تحرير فتاة محضرًا في قسم الهرم، تتهمه وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها في منزلها، وأنها طليقته، قائلا في تصريحات لليوم السابع : لا اتجوزتها ولا طليقتي، وهي مجرد فتاة تعمل في ملهي ليلي، وقامت بعمل محضر تتهمني فيه بالكذب، ومش هسيب حقي، وانا ولا تعديت عليها ولا عملت أي حاجة ضدها .

يذكر أن سيدة تدعى رانيا صالح، حررت محضرًا بـقسم شرطة الهرم تتهمه وزوجته، بالتعدى عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وتتهمه بالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، ومشيرة في المحضر إلى أنها طليقته.

وطلبت رانيا صالح أخذ تعهد على الفنان سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.