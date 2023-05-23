شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد يوسف يقدم واجب العزاء فى والد شريف حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج خالد يوسف واجب العزاء في والد الفنان شريف حافظ المقام بمسجد الشرطة بصلاح سالم والذى وافته المنية أمس وتم تشييع جثمانه أمس من مسجد التوحيد بمنطقة العاشر من رمضان، وحرص على الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي وعزوز عادل وأحمد والى .

وأعلن مؤخرا الفنان شريف حافظ عن موعد عزاء والده، وكتب على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك : عزاء والدى المهندس صابر حافظ غداً الثلاثاء الموافق ٢٣ مايو بمسجد الشرطه فى الدراسه صلاح سالم قاعه الايمان انا لله وانا اليه راجعون اسألكم الفاتحه و الدعاء لابى.

وشارك شريف حافظ، في مسلسل سره الباتع الذى عرض في رمضان الماضى، للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".