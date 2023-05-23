بعد أيام من الطلاق.. زواج تامر حسني من مديرة أعماله يُثير الجدل ويشعل الوسط.. ما فعلته بسمة بوسيل غير متوقع!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 11:43 مساءً - انتشرت، منذ قليل، صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تجمع النجم تامر حسني ومديرة أعمالة هالة عمر، وهي ترتدي ثوب زفاف.
الأمر الذي جعل الجمهور يعتقد أن الثنائي تزوجا، وذلك بعد انفصالة عن الفنانة المغربية بسمة بوسيل، خلال الفترة الماضية، ولكن الحقيقة أن تامر حرص على مشاركة مديرة أعمالة هالة عمر، حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس في جراند بيراميدز بمنطقة الهرم.
ومن جانب آخر تجاهلت بسمة بوسيل الأمر تماما بعد ان أعلنت الفترة الأخيرة انفصالها عن النجم تامر حسني، وذلك بعد عدة منشورات شاركتها مع متابعيها بمنشور غريب شاركته من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري”عبر حسابها الشخصي على “انستجرام، وكتبت “بسمة”: “نفسي ربنا ياخدلي حقي من إنسانة عاملة نفسها ملاك في حياتنا بس للأسف”.
وحاول الكثيرون تخمين من هي التي تقصدها بسمة بوسيل في كلامها. وزعم البعض أنها تقصد “هالة عمر” مسؤولة السوشيال ميديا سابقاً لزوجها النجم تامر حسني في حين لم تنفي أو تؤكد بسمة الأمر ما أثار شكوك وتساؤلات الجمهور خلال الساعات الأخيرة الماضية.
تامر حسني أبرز الحضور في حفل زفاف هالة عمر وعمرو عاطف
وفيي حفل ساحر بحضور الأهل والأصدقاء وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع، احتفل رجل الأعمال “عمرو عاطف” بزفافه من “هالة عمر” منسقة أعمال الفنان المصري تامر حسني وذلك تحت سفح الأهرامات.
وكان من بين الحضور من نجوم الفن والمجتمع والمشاهير الميجا ستار تامر حسني ووالدته الذي حرص على أن يقدم العروس للعريس في لقطة أبوية والفنانة اللبنانية نيكول سابا والفنان مصطفى قمر والفنانة هنا الزاهد كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن والكابتن نور خطاب والإعلامي أحمد الهوارى وحرمه الإعلامية يمنى على،
كما حضر الكاتب والسيناريست محمد عبد المعطى وحرمه الإعلامية فرح على، والاستايلست إسلام سعد وحرمه، والمطرب محمد سراج والفنان كريم عبد الخالق ومنظم الحفلات ياسر الحريرى وكريس مجدى وغيرهم.
حيث أشرف على تنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير أحمد ياسين، وأحيا حفل الزفاف كل من الميجا ستار تامر حسني والنجمة نيكول سابا والفنان مصطفى قمر والنجم رامي صبري وعزيز مرقة.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من الطلاق.. زواج تامر حسني من مديرة أعماله يُثير الجدل ويشعل الوسط.. ما فعلته بسمة بوسيل غير متوقع!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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