شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برأيها في فنانات الوطن العربي.. لن تتخيلوا ما قالته عن نانسي عجرم وهيفاء وهبي؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 مايو 2023 11:43 مساءً - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب رأيها في مجموعة كبيرة من أبرز الفنانات الموجودات في الوطن العربي ومنهن إليسا، نانسي عجرم، نوال الزغبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال أحد البرامج التليفزيونية: بحب وضوح إليسا، ومبحبش إن هي أما بتغني كأنها ماسكة على الناس شيكات.

إليسا

بعد هذا التصريح، استرجع جمهور إليسا بعض الفيديوهات لها وهي تتكلم عن شيرين بالخير، وقالوا “رد الخير بالشر”

نوال الزغبي

وأضافت شيرين عبد الوهاب: ونوال الزغبي شياكة وثقة في النفس، وزمان كانوا بيقولوا إن نوال صعب حد يقدر يسلم عليها.

نجوى كرم

وعن الفنانة نجوى كرم، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: نجوى كرم التقل كله، والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

نانسي عجرم

وأعربت شيرين عبد الوهاب عن حزنها من الفنانة نانسي عجرم، إذ قالت: نانسي جميلة وفي حالها، وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش، والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليا خالص.

هيفاء وهبي

وأردفت شيرين عبد الوهاب في حديثها عن الفنانة هيفاء وهبي، قائلة: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًا، ومش بحب فيها عصبيتها.

نانسي عجرم ترد على شيرين عبدالوهاب: «محبتي لك كبيرة»

ومن جانبها، أعادت الفنانة نانسي عجرم، نشر مقطع فيديو للقاء الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي تعتب عليها انها لم تسأل عنها، وذلك خلال لقاءها ببرنامج «كاربول كاريوكي بالعربي».

وشاركت نانسي، لقاء شيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، وعلقت قائلة: «شيرين بتعرفي إنك بالقلب دايما ومحبتي إلك كبيرة.. ومن زمان!».

وكانت شيرين عبدالوهاب تحدثت عن نانسي عجرم قائلة: «نانسي جميلة وفي حالها، وعمرها ما اتكلمت على حد وحش، لكن عيبها الوحيد هو إنها مش بتسأل عليا».

شيرين عبد الوهاب: أنا الوحيدة التي تستحق لقب “صوت مصر”

وكان من أبرز تصريحاتها التي تعد أكثر جراءة خلال استضافتها ببرنامج ” كاربول كاريوكي بالعربي” حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب “صوت مصر”، على الرغم من وجود زميلات لها في الفن يتمتعن بأصوات مميزة وفريدة تستحق أيضًا نفس اللقب.

وقالت شيرين عند سؤال مذيع البرنامج لها سؤال: هل أنت الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟، حيث وضع أمامها خيارين بنعم أم لا، لكي تجيب الفنانة شيرين بنعم وبقوة: نعم ونص .

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أما عندما استعرض المذيع صورة زميلها وزوجها الفنان حسام حبيب فقالت شيرين عبد الوهاب: دايما خناقاتي أنا وحسام بتحصل كل يوم في شغلي..ثم رفع صورته فقبلتها شيرين، وعلقت حسام مسميني على موبايله (شوكليت) وأخذت تُقبل الصورة

وبرنامج “كاربول كاريوكي” هو النسخة الخليجية من برنامج التوك شو الإنجليزي “Carpool Karaoke” تقديم الممثل ومقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن والذي يستضيف خلاله عدد من المشاهير في جولة داخل إحدى السيارات وتحمل الحلقات العديد من المفاجئات.

حفلة شيرين عبدالوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، وصلت، مؤخرًا، إلى مسرح حفلها بدبي، وهو الحفل الأول لها بعد فترة غياب، حيث من المقرر أن تقدم باقة من أغانيها القديمة، وكذلك أغنية من ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه نهاية هذا العام.

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