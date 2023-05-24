شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالة الفنانة رانيا فريد شوقى.. وتشييع الجثمان من مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنانة رانيا فريد شوقى، وفاة خالتها "سناء ترك"، وذلك عبر صفحتها على "فيس بوك " وكتبت: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية انتقلت الى رحمة الله خالتي "سناء ترك".

وتابعت: "اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى.. برجاء قراءة الفاتحة على روحها صلاة الجنازة فى مسجد الشرطة صلاح سالم، بعد صلاة الظهر و العزاء في مقابر الأسرة بالغفير".

وكانت رانيا فريد شوقي قد قالت فى آخر ظهور لها: "أحمد الله أنني عشت كل مراحل عمري مثلما يقول الكتاب، وأنا أشكر كل فنان وقف معايا في حياتي، ولا يمكن أن أنسى الأشخاص الذين تربيت على يدهم وأنا صغيرة، مثل الأستاذ فاروق الفيشاوي ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف وسميحة أيوب وشويكار وفؤاد المهندس ومجموعة كبيرة من الفنانين".

وأكملت: "فريد شوقي كان كبير العائلة الفنية والأب الروحي للجميع، وأبي كان عصبي وأمي كانت هادئة، وأنا مثلها في الهدوء، لكن أنا أخدت من والدي حب الناس والتواضع وحبه للجميع".