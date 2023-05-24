شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا الدولة المختارة فى Country in Focus بـ برلين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سوق الأفلام الأوروبية "EFM" عن الدولة الضيفة فى النسخة المقبلة، على أن تكون إيطاليا هى لدولة المختارة لعام 2024 في برنامج Country in Focus، "الدولة المختارة"، على أن يعقد مهرجان برلين السينمائي دورته الـ74 في الفترة من 15 إلى 21 فبراير 2024، وذلك بعد العودة الناجحة لسوق الأفلام الأوروبية (EFM) في فبراير الماضى خلال الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائى الدولى، بأرقام قياسية بلغت 11500 زائر تجاري وأكثر من 600 شركة عارضة وأكثر من 1500 عرض في السوق.



مهرجان برلين السينمائى الدولى

تم إطلاق برنامجCountry in Focus في خلال عام 2017، ولكن بسبب الوباء، توقف سوق الأفلام الأوربية، ولكن في عام 2024، ستتبع إيطاليا في هذا الدور من بعد دول مثل المكسيك وكندا والنرويج وتشيلي، ودول البلطيق التي تواجدت ف الدورة الماضية، وهم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

يسلط برنامجCountry in Focus لـ إيطاليا الضوء على عمل صانعي الأفلام الإيطاليين من وجهات نظر مختلفة ويوفر فرصة للتواصل مع المنتجين والموزعين والمستثمرين والخبراء.

في 20 مايو الجارى، تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية في المساحة الاحترافية للجناح الإيطالي، من قبل مديرة برلينالة مارييت ريسنبيك وروبرتو ستابيل ، رئيس المشاريع الخاصة بالمديرية العامة لـ السينما والمرئيات السمعية في وزارة الثقافة، كما حضر حفل التوقيع والمؤتمر الصحفي نيكولا بوريلي، مدير EFM، ومدير عام السينما والسمعي البصري بوزارة الثقافة الإيطالية (MiC).

وصرحت مارييت ريسنبيك، المديرة الإدارية لـ مهرجان برلين السينمائى الدولى، قائلة :" لقد أثرت إيطاليا كدولة سينمائية مع صانعي أفلام بارزين مهرجان برلينالة لسنوات عديدة، ومنحت الدببة الذهبية الفخرية لإنجازاتها مدى الحياة إلى صوفيا لورين وكلوديا كاردينالي وفرانشيسكو روزي وميلينا كانونيرو، من بين آخرين، كما عرض العديد من صانعي الأفلام الإيطاليين أفلامهم لأول مرة في برلينالة، وانضموا إلى قائمة طويلة ومتواصلة من الضيوف الإيطاليين، وفي عام 2016، ذهب Golden Bear لأفضل فيلم إلى إيطاليا: Fire at Sea للمخرج Gianfranco Rosi، ولـ هذا يسعدني أن تحتل إيطاليا الآن أيضًا مكانًا شرفًيا في سوق الأفلام الأوروبية وأننا سنتمكن من التعرف على تنوع صناعة السينما الإيطالية بشكل أفضل في الإصدار المقبل".