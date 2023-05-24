بالصور: شريهان مع شقيقتيها “المحجبتين” بأجمل لحظاتهم العائلية… لا يشبهونها في الشكل أبدًا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 12:58 صباحاً - نشرت الفنانة شريهان -في وقت سابق- أول صورة لها بصحبة شقيقتيها من الأب هويدا و جيهان احمد عبد الفتاح الشلقاني، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور «إنستجرام»، وبدا فارق السن بينهما كبير جداً، وعلقت عليها قائلة: ربنا يحفظكم لى جيهان و هويدا .

شريهان كشفت الكثير من أسرارها العائلية طوال الأشهر القليلة الماضية، عبر حسابها الموثق بموقع إنستجرام، وكانت غالبًا تنشر صورها الخاصة وهي طفلة مع شقيقها الموسيقار الكبير الراحل عمر خورشيد، أو مع أبناء وبنات اخوتها، ولكنها نشرت أول صورة لها مع شقيقتيها “المحجبتين” وبدت بكامل أناقتها.

شقيقات شريهان

وبدت الشقيقتان بغاية الانسجام والتآلف مع شريهان حيث امسكن بأيدي بعضهن في لحظة عائلية دافئة تعبر عن سعادتهن العارمة الى جانب بعض، فيما اشاد الجمهور بهذه الالفة والمحبة بينهن داعين الله أن يديم المشاعر الاخوية بين قلوبهن.

وظهرت شريهان في صورة أخرى في أحضان جيهان خورشيد، معلقة: “حَبيبَتي .. أختي الكبيرة.. وهى أمي من بعد أمي أمي”، مضيفة: “جيهان هى الشقيقة الوحيدة لأخي عمر خورشيد من أمي، ربي يحفظك ويحميكي ويرعاكي بعينة التي لا تنام ولا تغفل أبدا”.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت على قرابة الـ 46 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات أبرزها:”وحشتينا يا نجمة الفوازير”، و”ربنا يحفظكم لبعض”، و”أنتم مش شبه بعض خالص”.

شريهان وحقيقة إنكار “عائلة خورشيد” نسبها

في لقاء تلفزيوني قديم لشريهان تحدثت عن والدتها والتي تزوجت في سن صغير من مدير التصوير أحمد خورشيد وأنجبت منه أبنائها جيهان وعمر خورشيد، وبعد أن تزوج عليها انفصلت عنه لتتزوج من رجل أخر، ثم انفصال وزواج من والد شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني.

وكانت والدتها السيدة عواطف هاشم، تزوجت الشلقاني عرفيا لتحمي ابنها عمر خورشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاج دائم، فاضطرت للزواج عرفياً ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.

وقالت شريهان: “ابنك عيان متتجوزيش لا عرفي ولا رسمي، مكنش المفروض أجي خالص الدنيا، أنا دخلت وأنا في سن صغير في أزمة مع عمي عشان الميراث”.

وأوضحت شيرهان إنها عرفت بأن والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني وهي في عمر الـ 11 عام، وفي اليوم الذي اعترفت فيه والدتها بالأمر أخبرتها أنه توفى فلم تستطع أن تلتقي به كوالد لها.

وتعترف أنها في هذه الفترة لامت والدتها كثيرا وغضبت منها وكانت ستكرها فهي دفعت ثمن لم يكن يجب أن تدفعه فإذا كان شقيقها مريض ووالدتها تخشى عليه لم يكن عليها أن تتزوج أو أن تنجبها.

وعاشت شريهان في طفولتها مشاكل كثيرة فكان هناك قضايا مع أسرة والدها من أجل إثبات نسبها، كما كانت صغيرة ووقفت أمام عمها في القضاء من أجل الميراث.

و قامت الأم برفع القضايا على عائلة الأب حيث أتهموها بالكذب و أنها طامعة في ثروة العائلة و لكن هذا الصراع أنتهى عام 1980 أي عندما تمت الفنانة 16عاماً.

أفراد عائلة خورشيد

وتتكون عائلة عمر خورشيد من الأب مدير التصوير السينمائي الكبير أحمد خورشيد والأم السيدة عواطف هاشم، والأخت الكبرى جيهان خورشيد الشقيقة الوحيدة لعمر، وهويدا أخته من والدته والأخت الصغرى والفنانة شريهان أخته أيضاً من والدته. ومن والده الفنان إيهاب خورشيد نجل المنتجة إعتماد خورشيد والزوجة الثانية لأبيه.

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 57

ومؤخرًا شاركت النجمة الاستعراضية شريهان جمهورها ومحبيها بمصر ومختلف الدول العربية صورة جديدة لها احتفالًا بدخولها عُمر الـ 57 عامًا.

ونشرت “شريهان” عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لها بإطلالة جريئة جاءت بفستان أنيق باللون الأسود، مع اعتمادها على لوك ميك أب قوي يبرز شخصيتها، فيما تركت شعرها منسدلًا.

آخر ظهور لـ شريهان

وكان آخر ظهور لشريهان على “تويتر“، عندما نشرت صورة للفنانة إسعاد يونس ووجّهت إليها من خلالها رسالة مؤثرة، بعد تعافيها من جراحة لتغيير مفصل الحوض الأيمن، وظهورها في لقاء ضمن برنامج mbctrending.

وعلّقت شريهان على الصورة قائلةً: “حمداً لله على سلامتك وحمداً لله.. حمد الله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس على قلبي، ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبداً ولا تنام”.

وأعربت شريهان مؤخرًا، عن حزنها لوفاة الفنانة لبنى محمود، وكتبت شريهان عبر حسابها على تويتر، الآتي: يا جميلة العِشرة والأثر والفن، أيتها المحترمة الموهوبة فنًا والرائعة قلبًا وقالبًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله السيدة الفنانة المغفور لها إن شاء الله لبنى محمود وأسكنها فسيح جناته.. أسأل الله تعالى أن يلهم ابنتها وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

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