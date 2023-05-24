شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين بإطلالة بيضاء للترويج لمسرحيتها الجديدة A Doll's House والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت نجمة هوليود جيسيكا شاستين متابعيها ومعجبيها من خلال إطلالة بيضاء بالكامل مؤخراً، تميزت فيها بفستان من الدانتيل الأبيض، وذلك في مدينة نيويورك، بعد عرض مسرحيتها A Doll's House.



جيسيكا شاستين

وتعتبر شاستين من أبرز نجمات هوليود التى تركز أيضاً على المسرح من وقت لآخر ولا تكتفى بنجاحاتها فى السينما العالمية التى حققت فيها نجاحات كبيرة.



جيسيكا

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة جيسيكا شاستين فى وقت سابق حينما تميزت بأناقتها عند وصولها إلى ABC Studios لتظهر على برنامج The View فى مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، حيث بدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا والتى تمتلك في رصيدها جائزة أوسكار مُذهلة كما وصفها تقرير الديلي ميل خلال إطلالة رسمية.

وكانت الإطلالة عبارة عن سترة طويلة باللون الأخضر الزمردى وبنطلون مناسب لإطلالتها الكاملة، بالإضافة لصبغ شعرها باللون الأحمر الطويل المميز.

من ناحية أخرى سبق ونشر موقع ديلي ميل عدة صور من فيلم Mothers’ Instinct، الذى يقوم ببطولته كل من آن هاثاوى وجيسيكا شاستين، وذلك من خلال إطلالة يسيطر عليها الستينيات من القرن الماضى، إذ ارتدى كلاهما فساتين مميزة، خطفا بها الأنظار من جديد مثلما حصل في السابق مع نشر الصور الأولى من الفيلم الذى يعول عليه كثيرين من أجل تناول حقبة مميزة.