شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوضح تأثر مارتن سكورسيزى بعد عرض Killers Of The Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فيديو جديد للمخرج العالمى مارتن سكورسيزي الذى بد متأثرا بعد أن تلقى تصفيقا حارا لمدة 9 دقائق بعد العرض الأول لفيلم Killers Of The Flower Moon، الذي أقيم في مهرجان كان السينمائي لهذا العام.



مارتن سكورسيزي



مارتن سكورسيزي

ويظهر في الفيديو مع نهاية الفيلم، المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزى في مهرجان كان السينمائي وهو يقدم التحية للجمهور، وبدا ممتنًا وعاطفيًا عندما رد على التصفيق الحار، وشكر الحشد مرارًا وتكرارًا.

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

وحصل أحدث أفلام المخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذى تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى الدولى الذى يقاكم حاليًا، على 9 دقائق من التصفيق بعد انتهاء عرضه.

انضم إلى سكورسيزي في العرض الأول لـ فيلم Killers of the Flower Moon أبطال العمل، الثنائى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، ، الذين استقبلوا بعض الهتافات والتصفيق عقب عرض الفيلم الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، والتي بدأت بعد 40 دقيقة من الموعد المقرر داخل مسرح جراند لوميير.