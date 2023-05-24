شكرا لقرائتكم خبر عن Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves يحقق 207 ملايين دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves إيرادات وصلت إلى 207 ملايين و 396 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 92 مليونا و 896 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 114 مليونا و 500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.