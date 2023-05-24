شكرا لقرائتكم خبر عن Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves يحقق 207 ملايين دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves إيرادات وصلت إلى 207 ملايين و 396 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.
وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 92 مليونا و 896 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 114 مليونا و 500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.
ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.
فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز