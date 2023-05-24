شكرا لقرائتكم خبر عن لهجة ليوناردو دي كابريو في Killers Of The Flower Moon تثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت لهجة الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في حدوث بعض الارتباك بعد عرض أول تريلر للفيلم الجديد Killers Of The Flower Moon، الذى قاك بإخراجه المخرج العالمى مارتن سكورسيزى، بعد عرضه خلال مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76 المقامة حاليا.

بعد عرض التريلر الأول لـ فيلم Killers Of The Flower Moon، أثار بعض المشاهدين دهشة من أصالة اللهجة الجنوبية لـ دي كابريو، حيث كتب أحد المشاهدين: "هل اخترع ليو لهجة جديدة، هل بدا أي شخص على هذا النحو من قبل؟".

وأضاف آخر "أحبه ولكن لماذا يشعر سكورسيزي بالحاجة إلى إلحاق ليو ديكابريو بلكنة رهيبة علينا كل عقد".



Killers Of The Flower Moon

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

وحصل أحدث أفلام المخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذى تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى الدولى الذى يقاكم حاليًا، على 9 دقائق من التصفيق بعد انتهاء عرضه.

انضم إلى سكورسيزي في العرض الأول لـ فيلم Killers of the Flower Moon أبطال العمل، الثنائى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، ، الذين استقبلوا بعض الهتافات والتصفيق عقب عرض الفيلم الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة، والتي بدأت بعد 40 دقيقة من الموعد المقرر داخل مسرح جراند لوميير.