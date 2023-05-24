شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وجاى زد يحتفلان بإبرام صفقة قياسية بعد شراء أغلى منزل فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثنائى بيونسيه وجاى زد على الاحتفال بصفقتهما الأخيرة، والممثلة فى شراء قصر ضخم يبلغ سعره 200 مليون دولار، من خلال سيشن تصوير استعرضا فيه احتفالهما وتفاخرهمها بتلك الصفقة الجديدة حسب موقع ديلى ميل الذى استعرض مؤخراً قصة شرائهما للقصر.

ويعتبر الثنائى جاى زى وبيونسيه من أغنى مشاهير هوليود، لذا لم يكن غريبًا عليهما شراء أغلى منزل في كاليفورنيا مؤخرًا مقابل 200 مليون دولار، بحسب موقع ديلى ميل، والقصر يتمتع بإطلالات خلابة على المحيط، كما يقع على مساحة 8 أفدنة، ويطل على المحيط الهادئ فى منطقة بارادايس كوف والمعروفة أيضًا باسم صف المليارديرات.



بيونسيه وجاى زد فى صورتين

وبذلك حسب dailymail فالثنائى باتا يحملان الرقم القياسي لشراء أغلى منزل تم بيعه على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا.

واحتفت المغنية بيونسيه فى شهر فبراير من العام الجارى بدخول التاريخ وتحقيق رقم قياسى جديد في حياتها المهنية بعد الفوز بجوائز جرامى Grammy خلال الحفل الأخير، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ شارت متابعيها بصورة توضح فرحتها بالتتويج بالجوائز وعلقت عليها من خلال كتابة بوست مطول وجهت فيه الشكر إلى كل الفريق الذى يعمل معها.



بيونسيه وجاى زد

وقالت خلال رسالتها بعد حفل Grammy: "لقد كانت رحلة لا تصدق، أتوجه بالشكر لكل الفريق، وكل من ألهمني".

كما ظهرت بيونسيه التي يطلق عليها محبوها ملكة كل العصور وهي تمسك جائزتين في حين وضعت جائزة بجوارها أثناء وقوفها بشكل مميز يعكس فرحة التتويج.