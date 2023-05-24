شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة لطوخ.. مسرحية قدمتها زوزو نبيل عام 1936 لفرقة كلية الحظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة زوزو نبيل في بطولة مسرحية " ثلاثة لطوخ" وهى مسرحية قدمت عام 1936 لفرقة كلية الحظ، التى كان يتزعمها الفنان مختار عثمان، وهو أيضا احد أبطالها بجانب إستر شطاح وعبد اللطيف المصرى.

الفنانة القديرة زوزو نبيل انضمت إلى فرقة "مختار عثمان" عام 1936، وذلك بعدما عرض عليها العمل معه فى فرقته مقابل راتب ستة جنيهات شهريا، وكانت أول مسرحية تظهر بها هي مسرحية "دكتور يويو"، وقد ابتسم لها الحظ فى المسرح بانضمامها إلى فرقة "رمسيس" (كبرى الفرق المسرحية آنذاك).

الفنانة زوزو نبيل اسمها الحقيقى عزيزة إمام حسنين - ولدت فى مدينة "المنوفية" في السادس من يوليو عام 1920، وقد ظهرت علامات الموهبة التمثيلية عليها وهي في سن صغيرة، فتركت المدرسة، اشتهرت في شبابها بأداء أدوار الشر، ومن بينها أدوار زعيمة العصابة، الزوجة المتسلطة القاسية، الزوجة الخائنة والأم المنحرفة، لكنها اتجهت فيما بعد إلى الأدوار المركبة ومن بنها أدوار الأم الحنون، العمة البخيلة، أو الجدة التي تجمع بين حكمة الكبار وخبرة العمر وبين الحزم والشدة.

وجدير بالذكر أنها قد عينت في أوائل خمسينيات القرن الماضي مشرفة على إحدى شعب المسرح الشعبي التابع لوزارة “الشئون الإجتماعية”، ثم انتقلت للعمل كرقيبة في إدارة رقابة المصنفات الفنية بمصلحة الفنون واستمرت لمدة ثلاث سنوات، كما عينت خبيرة بمؤسسة المسرح والموسيقى الفنون الشعبية. وذلك بالإضافة إلى مشاركتها بتدريس مادة الالقاء في المعهد العالي للسينما مع الفنان عبد الوارث عسر.