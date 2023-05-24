شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: بدأنا فى كتابة الجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق" والتصوير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد هنيدى، لـ"الخليج 365"، إن الكاتب أحمد عبد الله بدأ فى كتابة الجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق"، ومن المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، وسيتم الإعلان عن المخرج وباقى فريق العمل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء فى تصويره خلال نهاية شهر أغسطس على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه اقدم على الجزء الثانى من العمل بناءا على طلب الجمهور له، خاصة أن الجزء الأول نال نجاحاً كبيراً.



محمد هنيدى والكاتب أحمد عبد الله والمنتج

مسلسل "أرض النفاق" الجزء الأول بطولة محمد هنيدى، هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوى محمد على، محمد محمود، سامى مغاورى، فتوح أحمد، محمد الصاوى، نهى صالح، محمد غنيم، مروى الأزلى، محمد عبد العظيم، وفاء سالم، ليلى عز العرب، تامر فرج، ايمان السيد وآخرين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور الأحداث حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

المسلسل مقتبس عن رواية "أرض النفاق" للكاتب يوسف السباعى، وتم تقديم الرواية سابقاً فى فيلم يحمل نفس الاسم من إخراج فطين عبد الوهاب وبطولة فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب، حسن مصطفى، عبد الرحيم الزرقانى، حسين اسماعيل، عبد العظيم عبد الحق، فهمى أمان، عبد الغنى النجدى ومحمد شوقى وآخرين.