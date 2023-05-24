شكرا لقرائتكم خبر عن 47 عاما على فيلم فيفا زلاطا.. فؤاد المهندس غنى "مصر هى أمى" قبل عفاف راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الأربعاء، 47 عاما على فيلم "فيفا زلاطا" بطولة فؤاد المهندس وشويكار، حيث عرض فى 24 مايو 1976.

وضمن الفيلم غنى فؤاد المهندس أغنية "مصر هى أمى نيلها هو دمى"، وكانت من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كمال الطويل وكان يرى أن الأغنية رائعة كلحن وكلمات، وأصر على أن يتغنى بها مطرب آخر حتى تظهر للنور وعرض الفكرة على الفنانة عفاف راضى و وافقت عليها واخذت تتدرب على اللحن والكلمات حتى أتقنتها، وسجلت الأغنية وأصبحت من أهم الأغانى الوطنية.

والفيلم من بطولة فؤاد المهندس و شويكار و سمير غانم و توفيق الدقن و نبيلة السيد و حسن مصطفى و تأليف أنور عبد الله و إخراج حسن حافظ".

وتدور أحداث الفيلم حول يهرب زلاطا من زوجاته الأربع، ويسافر إلى ولاية تكسيكو بالمكسيك، ينتخبه أهلها حاكما عليهم لما يتمتع به من قوة وجبروت، ليخلصهم من غزو إحدى القبائل، يتزوج من امرأة هندية تنجب له نجمة الصبح، وتتوالى انتصارات زلاطا على الأعداء، وفى إحدى المعارك يصاب، وقبل أن يلفظ أنفاسه يوصى ابنته بأن تتصل بابن عمها متولى فى مصر ليتولى حكم تكسيكو من بعده، بعد طول بحث تصل إليه نجمة الصبح، وتدربه على القتال بشتى أنواع السلاح، يتزوج من نجمة ويعود بها إلى مصر.