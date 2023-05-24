اليسا ترد على شيرين بعد تصريح: “كأنها ماسكة على الناش شيكات”.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 09:50 صباحاً - ردت الفنانة اللبنانية اليسا على الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها خلال حلولها ضيفة في برنامج “كاربول كاريوكي” مع الإعلاميّ هشام الهويش الذي سألها عن رأيها ببعض الفنانات وطلب منها أن تذكر “الأشياء التي تحبّها والتي لا تحبّها فيهن”.

وكانت الفنّانة الأولى التي سألها عنها الهويش هي الفنّانة اللبنانيّة #إليسا، فأجابت عبدالوهاب، قائلة: “أحب وضوحها، أما الذي لا أحبّه فيها فهو أنّها أحياناً عندما تغني أحس كأنّها ماسكة على الناس شيكات”.

ونشرت اليسا صورة عبر حسابها على تويتر قارنت فيها بين ما يراه فيها الناس على المسرح وبين ما ذكرته شيرين وعلقت كاتبة: “لا مشاعر سيئة على الرغم من ذلك”.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد تعرضت لموجة انتقادات من محبي إليسا، على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ تصريحها مسيء في حقّ إليسا. واستذكروا حفل إليسا في السعودية، عندما غنت أغنية شيرين عبدالوهاب بهدف دعمها في محنتها حينها.

وسأل الهويش عبد الوهاب عن الفنّانة اللبنانيّة هيفا وهبي، فقالت إنّ “كلّ شيء فيها جميل وهي كريمة ومجتهدة جداً، ولكن الذي لا أحبه فيها هو عصبيتها وتسرّعها”.

أما عن الفنّانة نانسي عجرم، فأجابت: “نانسي جميلة وفي حالها ولم تتكلم بعمرها عن أحد بالعاطل، لكن ما لا أحبّه فيها هو أنّها لا تسأل عنّي أبداً”.