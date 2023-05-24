شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات طاردت إسماعيل ياسين آخر أيامه .. اعرف حقيقتها فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شائعات ما زالت تتردد حتى اليوم عن نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، الذى تمر اليوم الأربعاء ذكرى وفاته إذ رحل عن دنيانا فى 24 مايو من عام 1972 بأزمة قلبية في الواحدة صباحاً وذلك بعد وصوله من الإسكندرية، وأول تلك الشائعات أنه مات فقيرا بعدما طالبته مصلحة الضرائب بمتأخرات أرباحه فى أعوام سابقة، كما حجزت على العمارة التى كان يمتلكها، ولم يجد أهله مالا ليدفنوه.

تلك الشائعة نفتها سامية شاهين زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، التى قالت فى تصريحات تليفزيونية، إنه لم يمت فقيرًا، وآخر شقة عاش فيها كانت 7 غرف وصالة.

وأكدت سامية، أن إسماعيل ياسين عندما أخذت الضرائب أمواله دون علمه، وقيمتها 300 ألف جنيه، أصيب بشلل نصفى، لكنه سافر إلى لبنان وجنى أموالا كثيرة، ثم عاد إلى مصر، وحدث حينها تضييق على الفنانين، فغنى مونولوجات، ولم يصل إلى حالة التسول .

وأوضحت: "ناس ادعت إنها موجودة يوم وفاته أوإنه استلف منهم فلوس، كلهم كذابين، لأنه توفى فجأة فى الإسكندرية، أصيب باكتئاب بعد وفاة رفيق عمره المخرج فطين عبدالوهاب الذى توفى قبله بـ10 أيام، وسقط أمام باب الشقة".

كما نفت سارة ياسين إسماعيل، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تلك الشائعات وذلك عبر منشور قديم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وقالت: "إسماعيل ياسين آخر فترة فى حياته كان يجد صعوبة إنه يشتغل فى السينما زى الأول والسبب إن فيه ناس فى الفن وقتها كانوا سبب فى بعده عن السينما.

وأضافت: "آه طبعا ظروفه المادية تأثرت عشان كان بيصرف على فريق العمل، اللى كان شغال فى مسرحه حتى وهم مش بيعرضوا لما المسرح وقف خالص.. اه مدفنش فى مدافن ملكه لأن مكنش ليه مدافن فى القاهرة، أهله ليهم فى السويس اللى اتوفى منهم ادفن فيها.. لكن هو ادفن فى مدفن فتحية شريف زوجة عماد حمدى الاولى".

ورغم ظروفه المادية الصعبة آخر أيامه إلا أنها نفت أنه عانى من الفقر قائلة: إسماعيل ياسين مات مستور وساتر أهله من بعده".

واختتمت: "ياريت نتأكد من المعلومة اللى بنبادلها ونفتكر إن الكلمه مسئولية وبالأخص إنها متعلقة بحياة ناس وأسرهم.. ربنا يغفر لأمواتنا جميعا ويسكنهم فسيح جناته".

الشائعة الثانية التى طاردت إسماعيل يس هى أفول نجمه فى الستينيات من القرن الماضي بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن ألقى نكتة عنه لم تعجبه لكن أرملة المخرج الراحل إسماعيل ياسين، نفت فى تصريحات تليفزيونية أن يكون عبد الناصر سببا فى الإطاحة به من عرش الكوميديا.

وأكدت حفيدة إسماعيل ياسين أن والدها كان صديقا لأبناء جمال عبد الناصر فى المدرسة، وكانوا يتبادلون الزيارات في منازلهم