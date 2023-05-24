شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أشرف مصيلحى يخرج من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة منال الصيفى لـ"الخليج 365"، أن زوجها الفنان اشرف مصيلحى خرج من الرعاية المركزة أمس بعد تحسن طفيف في حالته الصحية، حيث انتقل إلى غرفة عادية ولكن بتمريض ملازم، مشيرة إلى أن أشرف تعرض إلى إلتهاب شديد في جسده خلال الفترة الماضية نتيجة بعض الأدوية وهو ما أدى إلى تفاقهم الالتهابات في جسده .



اشرف مصيلحى

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، شارك في مسلسل الطاووس والذي عرض موسم رمضان 2021، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا حيث دارت أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره ليحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرجة منال الصيفى مسلسل "حكايات جروب العيلة" والمسلسل بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، رشا مهدى، وآخرون، إنتاج سينرجى .